Эрдоган и Путин на встрече обсудили торговлю, энергетику и ситуацию в Сирии

Эрдоган отметил, что отношения Турции и РоSSии выделяются в политической, военной, экономической и коммерческой сферах.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение результатами личной встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным в Сочи, которая состоялась сегодня.

Об этом говорится в заявлении на сайте турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что отношения Турции и РоSSии выделяются в политической, военной, экономической и коммерческой сферах.

"Наш объем торговли сейчас довольно хороший, несмотря на некоторый частичный рост и падения, - отметил турецкий лидер. - Я верю, что он достигнет высшего уровня. Особенно благодарю вас за поддержку в туризме. Мы благодарны, что наши роSSийские друзья выбрали Турцию".

Стоит заметить, что накануне, 24 сентября, Россельхознадзор нашел в овощах из Турции вирусы. Об этом стало известно через несколько дней после того, как Эрдоган заявил в ООН , что Турция не признает роSSийской аннексии Крыма.

Ранее, с 15 апреля по 22 июня, РоSSия прекращала полеты в Турцию, фактически остановив таким образом поток туристов. Объявлено об этом было через несколько дней после встречи президента Эрдогана с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Во время встречи в Сочи стороны также обсудили строительство АЭС "Аккую". По словам Эрдогана, строительство будет завершено вовремя.

"Я считаю, что мы откроем первый энергоблок в следующем году. Активные усилия продолжаются. Здесь работает 13 тысяч человек. Из них 10 тысяч - турки, а 3 тысячи - россияне. Однако почти все они прошли обучение в РоSSии, что еще больше укрепляет наши двусторонние отношения", - подчеркнул турецкий президент.

Отметив невозможность отступить от общих шагов Турции и РоSSии в сфере оборонной промышленности, Эрдоган отметил, что Турция дала ответы на вопросы, поднятые во время 76 -й Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу.

"Я особенно считаю, что будет очень выгодно продолжать дальнейшее укрепление отношений Турции и РоSSии. Наши совместные шаги по Сирии имеют большое значение. Мир там зависит от отношений Турции и РоSSии", - сказал Эрдоган.