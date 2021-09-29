В Украине прививки от COVID одной дозой получили 72% педагогов, - Шкарлет

В целом по Украине остается чуть больше 352 тысяч непривитых педагогов.

В Украине прививки от COVID одной дозой получили 72% педагогов, - Шкарлет
Фото: Макс Требухов

В Украине по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже 72% педагогов. Об этом сообщил министр образованияи науки Сергей Шкарлет во время встречи с журналистами.

"На сегодня в Украине вакцинировано 72% педагогов, - рассказал Сергей Шкарлет. - всего по Украине остается чуть больше 352 тысяч непривитых педагогов. В некоторых областях, в частности в Киеве, все школы работают в офлайн-режиме, так как имеют более 80% привитых сотрудников".

Также министр добавил, что с начала действия желтой зоны еще полторы тысячи школ смогли довакцинировать сотрудников и перейти от дистанционного обучения к очному.

"Мы постоянно общаются с региональными департаментами образования, учительскими коллективами и администрацией, о важности вакцинации, - говорит Сергей Шкарлет. - Это люди, их нельзя заставлять, только убеждать".

На прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о введении обязательной вакцинации против коронавирусной болезни для сотрудников образования и чиновников.

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