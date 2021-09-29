В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты в случае локдауна

Сотрудники Нацполиции, в случае введения локдауна в Украине, будут проверять COVID-сертификаты с помощью специальной программы.

Об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он рассказал, что каждый сертификат и справка должны иметь QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действие - это Госпродпотребслужба, органы местной власти и др. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя пока она не определена ответственной в этом процессе.

"Совместно с Минцифрой мы разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат из "Дии" или сканировать бумажный его вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений. Через несколько дней этот процесс полностью наладится", - отметил Клименко.

Он также отметил, что победить фальсификацию COVID-документации возможно, если устранить схему "спрос-предложение".

"Пока будут те, кто заказывает и платит деньги, свой бизнес будут развивать те, кто подделывает документы и зарабатывает на этом. Купленный сертификат вакцинации может помочь вам без ограничений поужинать в ресторане. Но он не спасет вас от болезни и ее возможных ужасных последствий. Подумайте об этом", - добавил глава Нацполиции.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел. Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций.