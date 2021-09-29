?Военнослужащих Академии Сухопутных войск проверят на причастность к ультраправой организации Centuria

Минобороны Украины проверит информацию об обучении националистов в военной академии.

Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного проверят на предмет возможных связей с ультраправой организацией Centuria.

Министр обороны Андрей Таран дал соответствующее поручение военной службе правопорядка ВСУ, информирует пресс-центр Министерства обороны.

"Военной службе правопорядка ВСУ также поручено провести служебную проверку информации относительно обстоятельств заключения и последствий реализации Управлением физической культуры и спорта Министерства обороны Украины договора о сотрудничестве с общественной организацией «Украинская федерация смешанных боевых искусств»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о результатах служебной проверки "при наличии оснований поручено проинформировать правоохранительные органы".

Ранее американский Институт Джорджа Вашингтона обнародовал доклад, в котором сказано, что главное военное учебное заведение Украины "стало домом" для ультраправой организации Centuria. Члены организации якобы активно вербуют новых сторонников из числа курсантов и офицеров.

Отмечается, что через академию неонацисты якобы имели доступ и к западным военным вузам.

По данным американских исследователей, сама Centuria утверждает, что ее члены служат офицерами в нескольких частях украинской армии.