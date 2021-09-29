?В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других стран

В Европейском союзе подняли вопрос о возможности приостановки безвизового режима, который действует с рядом стран-соседей, в том числе и с Украиной.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на комментарии стран ЕС по четвертому отчету о ходе ослабленного визового режима, который был обнародован в августе 2021 года.

Среди злоупотреблений, которые волнуют государства ЕС , упоминаются незаконное проживание граждан из безвизовых государств и необоснованные запросы о предоставлении убежища.

Чехия, например, указывает на "высокое количество заявок на предоставление убежища" от граждан Грузии, Молдовы и Украины, а также нелегальных мигрантов из Молдовы и Украины. По статистике этого государства, украинцы - первые по количеству заявок на предоставление убежища в 2020 году из числа стран, не имеющих визового режима с Чехией.

Бельгия обратила внимание на "тревожное количество заявок на предоставление убежища в 2021 году по сравнению с предыдущими годами" от граждан Молдовы. Для Украины эта проблема меньше, но она все равно "остается поводом для беспокойства".

"Мы могли бы задуматься над вариантами, которые следует рассмотреть, если мы не хотим запустить механизм приостановления безвизового режима для Украины", - сказано в оценке Бельгии.

Германия, Франция и Италия тоже все больше раздражаются из-за злоупотребления безвизом. В документе упоминается об увеличении количества правонарушений, совершенных гражданами Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Евросоюз отменил визы для Черногории, Сербии и Северной Македонии в декабре 2009 года, для Албании и Боснии - в 2010 году, Молдовы - в 2014 году, Грузии и Украины - в 2017 году.