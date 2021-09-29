Городской голова Запорожья подал в отставку по состоянию здоровья

Ранее Владимир Буряк заявлял о "давлении, которого не было со времен Януковича".

Мэр Запорожья Владимир Буряк подал в отставку по состоянию здоровья. О намерении уйти с поста городского головы он заявил сегодня во время сессии Запорожского городского совета.

"Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", - пояснил свое решение Владимир Буряк.

Он добавил, что из города уезжать не собирается.

"Из политики также не ухожу, партия Владимира Буряка «Единение» продолжает начатое и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", - отметил Владимир Буряк.

Напомним, в августе Буряк заявил о давлении, "которого не было со времен Януковича". Он назвал обыски в мэрии города "проявлением беспрецедентного давления с целью захватить власть в городе".