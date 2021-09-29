Антикоррупционный суд оправдал бывшего руководителя ГПЗКУ Томиленко

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Валерия Томиленко, которого в 2016 году обвинили в многомиллионной растрате.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая пообещала обжаловать приговор в апелляционной палате ВАКС.

Томиленко занимал должность и.о. главы правления ГПЗКУ в течение нескольких месяцев в 2014-2015 годах.

В начале марта 2015 года он заключил два контракта общей стоимостью 88 млн гривен на поставку кукурузы с Рокитновским комбинатом хлебопродуктов и "Васильковхлебопродукт". Деньги были перечислены производителям по предоплате, хотя товара на предприятиях не было.

Следствие считает, что руководитель корпорации вообще не собирался выполнять соглашения, а деньги были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей.

Томиленко судили вместе с экс-руководителями этих предприятий Григорием Шквирей и Юрием Селюченко по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Суд признал всех трех невиновными в растрате.

Напомним, ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн тонн зерновых. В частности суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют ориентировочно 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Корпорация имеет скандальную историю, и Томиленко - один из многих экс-руководителей ГПЗКУ, который имеет проблемы с законом.

В августе 2021 года подозрение получил последний глава правления Андрей Власенко. Топ-менеджера подозревают в причастности к задаче ей ущерба на сумму до 57 млн долларов.

В феврале 2021 года было сообщение о подозрении в растрате 9 млн гривен Саймону Чернявскому.

Также в розыске находится Петр Вовчук. Его обвиняют в нанесении ущерба предприятию на 60 млн долларов, а также получении неправомерной выгоды.