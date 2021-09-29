Антикоррупционный суд оправдал бывшего руководителя ГПЗКУ Томиленко

Дело НАБУ развалилось в суде.

Антикоррупционный суд оправдал бывшего руководителя ГПЗКУ Томиленко
Валерий Томиленко

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Валерия Томиленко, которого в 2016 году обвинили в многомиллионной растрате.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая пообещала обжаловать приговор в апелляционной палате ВАКС.

Томиленко занимал должность и.о. главы правления ГПЗКУ в течение нескольких месяцев в 2014-2015 годах.

В начале марта 2015 года он заключил два контракта общей стоимостью 88 млн гривен на поставку кукурузы с Рокитновским комбинатом хлебопродуктов и "Васильковхлебопродукт". Деньги были перечислены производителям по предоплате, хотя товара на предприятиях не было.

Следствие считает, что руководитель корпорации вообще не собирался выполнять соглашения, а деньги были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей.

Томиленко судили вместе с экс-руководителями этих предприятий Григорием Шквирей и Юрием Селюченко по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Суд признал всех трех невиновными в растрате.

Напомним, ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн тонн зерновых. В частности суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют ориентировочно 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Корпорация имеет скандальную историю, и Томиленко - один из многих экс-руководителей ГПЗКУ, который имеет проблемы с законом.

В августе 2021 года подозрение получил последний глава правления Андрей Власенко. Топ-менеджера подозревают в причастности к задаче ей ущерба на сумму до 57 млн долларов.

В феврале 2021 года было сообщение о подозрении в растрате 9 млн гривен Саймону Чернявскому.

Также в розыске находится Петр Вовчук. Его обвиняют в нанесении ущерба предприятию на 60 млн долларов, а также получении неправомерной выгоды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Народного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налоговНародного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налогов
Под Чугуевом почтили память погибших в катастрофе самолета Ан-26Под Чугуевом почтили память погибших в катастрофе самолета Ан-26
Блок рекламы


Похожие новости
Антикоррупционный суд оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4 540 гривенАнтикоррупционный суд оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4 540 гривен
СБУ задержала на КПВВ в Станице Луганской бывшего топ-менеджера Киевского БТЗ по делу 2014 годаСБУ задержала на КПВВ в Станице Луганской бывшего топ-менеджера Киевского БТЗ по делу 2014 года
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
Минэкономики уволило подозреваемого в растрате руководителя ГПЗКУМинэкономики уволило подозреваемого в растрате руководителя ГПЗКУ
Верховный суд оправдал экс-судью, которого ВАКС посадил на два годаВерховный суд оправдал экс-судью, которого ВАКС посадил на два года
ВАКС оправдал экс-чиновницу Волынской ОГА по делу о некачественных блиндажах на ДонбассеВАКС оправдал экс-чиновницу Волынской ОГА по делу о некачественных блиндажах на Донбассе
Кабмин уволил руководителя УкртрансбезопасностиКабмин уволил руководителя Укртрансбезопасности
Кабмин назначил руководителя "Укравтодора"Кабмин назначил руководителя "Укравтодора"
В Киеве начали судить бывшего начальника полиции Одесской областиВ Киеве начали судить бывшего начальника полиции Одесской области
Зеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследованийЗеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследований
Последние новости
Подгружаем последние новости