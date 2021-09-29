Во время осеннего призыва в армию заберут 13,5 тыс. человек

Правительство утвердило количество призывников на октябрь-декабрь.

Во время осеннего призыва в армию заберут 13,5 тыс. человек
Фото: mil.gov.ua

Кабинет министров на заседании 29 сентября утвердил численность весеннего призыва в армию, который состоится в октябре-декабре.

Как сообщает пресс-служба правительства, численность будущих срочников установлено в количестве 13 575 человек.

"Из них: в ряды Вооруженных Сил - 6 500 человек, Нацгвардии - 4 775 человек, Госпогранслужбы - 1 700 человек, Госспецтрансслужбы - 600 человек", - говорится в сообщении.

Первые отправки пополнения в войска планируется начать 5 октября, завершится призыв 21 декабря.

Согласно приложению, больше всего призывников будет в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Винницкой и Львовской областях, меньше всего - на Луганщине и Закарпатье.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о возможности отмены срочной службы в армии с 2023 года. По его словам, реформы армии ожидаются потому, что они связаны с желанием Украины стать членом НАТО.

В марте 2021 года Совет национальной безопасности и обороны принял Стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает "перевод Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны на профессиональную основу с заменой срочной военной службы обязательной службой в военном резерве".

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