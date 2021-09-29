Антикоррупционный суд оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4 540 гривен

Подозреваемого судью наказали за неявку в суд.

Антикоррупционный суд оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4 540 гривен
Павел Вовк
Фото: Павло Вовк / Facebook

Высший антикоррупционный суд наложил денежное взыскание на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о наложении денежного взыскания на главы Окружного административного суда Киева. Применяемое денежное взыскание составляет 2 размера прожиточных минимума для трудоспособных лиц, то есть 4 540 гривен", - рассказали в суде.

Причина штрафа в сообщении не указана, но пресс-секретарь антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк УНН объяснила, что денежное взыскание связано с постоянной неявкой в суд.

Глава Окружного админсуда Киева Вовк и еще несколько судей являются подозреваемыми по уголовному делу о создании преступной организации и захвата власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Волк обсуждает как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

В 2020 году Национальное антикоррупционное бюро объявило Вовка в розыск в связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действий.

В марте 2021 года НАБУ завершило досудебное расследование относительно участия судей Окружного административного суда в преступной организации и злоупотреблении влиянием.



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