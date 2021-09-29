Окружной админсуд Киева открыл производство против BIHUS.INFO по иску Порошенко, - адвокат

В течение 20 дней BIHUS.INFO вправе подать отзыв.

Окружной админсуд Киева открыл производство против BIHUS.INFO по иску Порошенко, - адвокат
Фото: eurosolidarity.org

Окружной административный суд города Киева постановил открыть производство по административному делу по иску Петра Порошенко против ОО «ТОМ 14», где истец требует обнародовать так называемые «пленки Медведчука» в первоначальном виде. Об этом сообщил адвокат пятого Президента Игорь Головань. Он также обнародовал соответствующее постановление суда.

«BIHUS.INFO - ответчик в административном процессе. После многомесячных «танцев с бубном» украинская «административная Фемида» вынужденно открыла производство по административному делу по нашему иску к BIHUS.INFO (настоящее название - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОМ 14»), где мы требуем обнародования так называемых «пленок Медведчука» в их первоначальном виде», - пишет Головань в сети Facebook.

Головань отметил, что на этапе открытия производства "суд пытался защитить BIHUS.INFO и его высокопоставленных заказчиков, как только мог".

«Интересно, примет ли господин Бигус пас суда? Или заявит официально, что никаких записей в распоряжении BIHUS.INFO нету? И что никакая редакция никаких «пленок» неделями не прослушивала и не анализировала? Об этом надеемся прочитать в отзыве, что его BIHUS.INFO имеет право подать в течение 20 дней со дня получения постановления. Если, конечно, они решатся написать отзыв», - резюмировал адвокат Головань.

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