Окружной админсуд Киева открыл производство против BIHUS.INFO по иску Порошенко, - адвокат
В течение 20 дней BIHUS.INFO вправе подать отзыв.
Окружной административный суд города Киева постановил открыть производство по административному делу по иску Петра Порошенко против ОО «ТОМ 14», где истец требует обнародовать так называемые «пленки Медведчука» в первоначальном виде. Об этом сообщил адвокат пятого Президента Игорь Головань. Он также обнародовал соответствующее постановление суда.
«BIHUS.INFO - ответчик в административном процессе. После многомесячных «танцев с бубном» украинская «административная Фемида» вынужденно открыла производство по административному делу по нашему иску к BIHUS.INFO (настоящее название - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОМ 14»), где мы требуем обнародования так называемых «пленок Медведчука» в их первоначальном виде», - пишет Головань в сети Facebook.
Головань отметил, что на этапе открытия производства "суд пытался защитить BIHUS.INFO и его высокопоставленных заказчиков, как только мог".
«Интересно, примет ли господин Бигус пас суда? Или заявит официально, что никаких записей в распоряжении BIHUS.INFO нету? И что никакая редакция никаких «пленок» неделями не прослушивала и не анализировала? Об этом надеемся прочитать в отзыве, что его BIHUS.INFO имеет право подать в течение 20 дней со дня получения постановления. Если, конечно, они решатся написать отзыв», - резюмировал адвокат Головань.