Глава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в Украине

Глава Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио выступил с заявлением о судебной реформе в Украине. Он призвал как можно скорее разблокировать создание этического совета, который должен обеспечить надежную Высшую квалификационную комиссию судей.

Заявление Джанни Букиккио обнародовано на сайте Венецианской комиссии.

"Эта реформа имеет решающее значение для будущего страны, она вызывает очень высокие ожидания в украинском обществе", - подчеркнул Букиккио.

"Важная часть этой реформы - создание этического совета ... Сейчас очень необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел собственные назначения, необходимые для проведения реформы", - заявил Букиккио.

Глава Венецианской комиссии напомнил, что международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов в этический совет.

Он призвал стороны воздерживаться от любых действий, приводящих к задержке создания этического совета, потому что это "может нанести непоправимый вред реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине".

"Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех граждан Украины. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу", - добавил Джанни Букиккио.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очищении ВСП. Принятие законопроекта о ВСП было одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ .

13 сентября ССУ начала рассматривать вопрос о кандидатах на должность члена этического совета по своей квоте. Такие заявления подали шесть кандидатов, однако члены Совета не смогли делегировать своих кандидатов на должность члена этического совета.

После этого президент Владимир Зеленский пообещал не допустить блокирования Советом судей судебной реформы.

16 сентября в Офисе президента состоялась встреча, по итогам которой послы "Большой семерки" призвали к скорейшему реформированию судебной системы в Украине.

21 сентября Совет судей объявил о начале отбора на должность члена Этического совета по своей квоте. Документы на конкурс можно подать до 21 октября.

23 сентября послы G7 заявили, что предложенный Советом судей график "не отражает важности и неотложности" судебной реформы.