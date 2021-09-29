Если "Нафтогаз" не выполнит свою работу, 59 городов не смогут начать отопительный сезон, - Продан

Мэры некоторых городов судятся из-за поставок газа теплокоммунэнерго.

Если "Нафтогаз" не выполнит свою работу, 59 городов не смогут начать отопительный сезон, - Продан

Если «Нафтогаз» и правительство не примут необходимые меры, 59 украинских городов, среди которых областные центры не смогут начать отопительный сезон за две недели. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила депутат ВР VII созыва от «УДАРа Виталия Кличко» Оксана Продан.

«По данным Ассоциации городов Украины, на сегодняшний день есть 59 городов, в том числе областных центров, которые "Нафтогазом" заблокированы от доступа к газу. Если "Нафтогаз" не примет соответствующие решения, и не сделает те действия, которые только от них зависят, то есть выполнят свою работу, то 59 городов в отопительный сезон не смогут зайти. По любой цене. И "Нафтогаз" ничего не делает. И тех шагов, которые сегодня должны сделать "Нафтогаз", правительство на самом деле очень много. Они ничего не делают», - отметила Продан.

Она отметила, что мэр Киева Виталий Кличко и мэры других городов судятся из-за поставок газа теплокоммунэнерго, ведь выставлена цена является неподъемной для местных бюджетов.

«Сегодня Киевская городская государственная администрация, ряд других городов судятся с "Украинской газодобывающей компанией" о том, чтобы они заключили договоры по себестоимости украинского газа напрямую с теми компаниями, которые поставляют гражданам тепло. Одна гривна себестоимость газа - это замечательно. Плохо, что они нам продают не по одной гривне. Для населения на этот сезон обещают не меньше, чем 7,40 коп/куб, а для бюджетных учреждений цена больше 20 гривен. И сегодня мэры всех городов не понимают, где они будут брать деньги, чтобы заплатить за больницы, садики и школы. Потому что такой стоимости газа в затратах на тепло на этот год в бюджетах не заложено», - подытожила Продан.

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