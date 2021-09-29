СБУ завершила расследование по делу Семенченко

Бывшего нардепа собираются судить.

СБУ завершила расследование по делу Семенченко
Фото: Макс Требухов

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко. Его и еще восемь человек собираются судить за создание частной военной компании.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Им инкриминируют ч.2, ч.3 ст.260 (создание незаконных военизированных формирований) ч.2 ст.258 (террористический акт) ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) ч.2 ст.333 (контрабанда товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). По версии СБУ, все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к этим преступлениям.

Подозреваемым открыли материалы уголовного дела для ознакомления.

Напомним, что бывший народный депутат Семен Семенченко был арестован 26 марта за создание "частной армии". Он находился в СИЗО четыре месяца, затем его отпустили под домашний арест, но через две недели снова взяли под стражу, где он находится до сих пор.

По версии СБУ, Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконным вооруженным формированием.

Именно Семенченко сначала инкриминировали ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (создание незаконного вооруженного формирования), ч.3 ст.260 (руководство незаконным вооруженным формированием), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (организация теракта) Уголовного кодекса. В начале июля стало известно, что Семенченко выдвинули новое подозрение по ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 (приобретение и хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.

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