?В Смеле и Чигирине не планируют переименовывать улицы Терешковой

В двух городах Черкасской области - Смеле и Чигирине - местная власть отказывается переименовывать улицы, названные в честь космонавтки, депутата "Единой РоSSии" Валентины Терешковой, которая принимала участие в аннексии Крыма.

Об этом свидетельствует ответ из Чигиринской РГА на запрос.

Власти мотивируют свое решение отсутствием обращений местных жителей.

В ответе Смелянского городского совета от 16.09.2021 года на обращение главы движения "Декоммунизация. Украина" Вадима Познякова указано, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.

"Это конечно странно, что Черкасская область так защищает депутата РФ , которая участвовала в аннексии Крыма. Но думаю, дожмем", - сказал LB.ua Вадим.

Напомним, Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Ранее в Жашкове Черкасской области в связи с отсутствием обращений граждан городской совет отказался переименовать улицу, названную в честь космонавтки Терешковой.

В Подольске Одесской области также отказались переименовывать улицу, названную в честь Терешковой.

12 июля на сессии городского совета Малина (Житомирская область), переименовали улицу имени Терешковой. Теперь улица будет называться Космонавта Каденюка. Также в Радивилове Ровенской области депутаты со второй попытки переименовали улицу и переулок, названные в честь космонавтки.