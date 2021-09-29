В Смеле и Чигирине не планируют переименовывать улицы Терешковой

Местные власти объясняют это отсутствием обращений местных жителей.

?В Смеле и Чигирине не планируют переименовывать улицы Терешковой
Валентина Терешкова
Фото: minipedia.org.ua

В двух городах Черкасской области - Смеле и Чигирине - местная власть отказывается переименовывать улицы, названные в честь космонавтки, депутата "Единой РоSSии" Валентины Терешковой, которая принимала участие в аннексии Крыма.

Об этом свидетельствует ответ из Чигиринской РГА на запрос.

Власти мотивируют свое решение отсутствием обращений местных жителей.

В ответе Смелянского городского совета от 16.09.2021 года на обращение главы движения "Декоммунизация. Украина" Вадима Познякова указано, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.

"Это конечно странно, что Черкасская область так защищает депутата РФ, которая участвовала в аннексии Крыма. Но думаю, дожмем", - сказал LB.ua Вадим.

Напомним, Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Ранее в Жашкове Черкасской области в связи с отсутствием обращений граждан городской совет отказался переименовать улицу, названную в честь космонавтки Терешковой.

В Подольске Одесской области также отказались переименовывать улицу, названную в честь Терешковой.

12 июля на сессии городского совета Малина (Житомирская область), переименовали улицу имени Терешковой. Теперь улица будет называться Космонавта Каденюка. Также в Радивилове Ровенской области депутаты со второй попытки переименовали улицу и переулок, названные в честь космонавтки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Народного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налоговНародного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налогов
Под Чугуевом почтили память погибших в катастрофе самолета Ан-26Под Чугуевом почтили память погибших в катастрофе самолета Ан-26
Блок рекламы


Похожие новости
Назначенное Кабмином правление "Нафтогаза" будет временным, постоянное планируют сформировать к концу годаНазначенное Кабмином правление "Нафтогаза" будет временным, постоянное планируют сформировать к концу года
В Жашкове не планируют переименовывать улицу, названную в честь "единороски" ТерешковойВ Жашкове не планируют переименовывать улицу, названную в честь "единороски" Терешковой
В Подольске отказались переименовывать улицу, названную в честь "единоросски" ТерешковойВ Подольске отказались переименовывать улицу, названную в честь "единоросски" Терешковой
В селе Николаевской области отказались переименовывать улицу Терешковой
Арахамия: в правительстве планируются три-четыре кадровые заменыАрахамия: в правительстве планируются три-четыре кадровые замены
В правительстве планируют "точечные" кадровые ротации, "на выход" рассматривают трех министров, - источникиВ правительстве планируют "точечные" кадровые ротации, "на выход" рассматривают трех министров, - источники
Меру пресечения для Чауса планируют избрать в средуМеру пресечения для Чауса планируют избрать в среду
В ОПУ планируют проводить регулярные брифинги, - НикифоровВ ОПУ планируют проводить регулярные брифинги, - Никифоров
В Керчи после дождя затопило улицы и дома по второй этажВ Керчи после дождя затопило улицы и дома по второй этаж
Конкурс на руководителя САП планируют завершить к концу летаКонкурс на руководителя САП планируют завершить к концу лета
Последние новости
Подгружаем последние новости