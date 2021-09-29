Украина не получала официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза, - МИД

"Причин для принятия такого решения нет и быть не может".

Украина не получала официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза, - МИД
Фото: Politeka

Украинская сторона не получала официальных сигналов со стороны Евросоюза об отмене безвизового режима. Причин для принятия такого решения нет и быть не может.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад за 2020-й и первую половину 2021 года "Об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства", в частности Украиной.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", - отметил Николенко.

Дипломат добавил, что МИД Украины уже предложил отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. "Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", - отметил он.

По его словам, одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где украинская сторона проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

"Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии, как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза, происходит на должном уровне", - резюмировал представитель МИД.

Напомним, накануне Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором выразила обеспокоенность злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других стран.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Народного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налоговНародного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налогов
Под Чугуевом почтили память погибших в катастрофе самолета Ан-26Под Чугуевом почтили память погибших в катастрофе самолета Ан-26
Блок рекламы


Похожие новости
Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2"Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2"
Украина хочет провести саммит Нормандской четверки до окончания каденции Меркель, - ЕрмакУкраина хочет провести саммит Нормандской четверки до окончания каденции Меркель, - Ермак
Украина передаст в Интерпол данные о сотнях роSSиян, воевавших на ДонбассеУкраина передаст в Интерпол данные о сотнях роSSиян, воевавших на Донбассе
Зеленский: Украина имеет потенциал для увеличения своей роли в снабжении пищевой продукциейЗеленский: Украина имеет потенциал для увеличения своей роли в снабжении пищевой продукцией
Украина передала в ОРДЛО останки погибшего боевикаУкраина передала в ОРДЛО останки погибшего боевика
Украина получила ультраморозильники для вакцины PfizerУкраина получила ультраморозильники для вакцины Pfizer
Украина хочет увеличения финансовой поддержки США до $1 млрд в годУкраина хочет увеличения финансовой поддержки США до $1 млрд в год
Украина получила 159 тыс. доз вакцины CoronaVac в рамках COVAXУкраина получила 159 тыс. доз вакцины CoronaVac в рамках COVAX
Украина и Нидерланды подписали соглашение об иммунитетах полицейских, командированных в ЕврополУкраина и Нидерланды подписали соглашение об иммунитетах полицейских, командированных в Европол
Украина перейдет в "желтую" зону с 22 сентябряУкраина перейдет в "желтую" зону с 22 сентября
Последние новости
Подгружаем последние новости