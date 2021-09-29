Украина не получала официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза, - МИД

"Причин для принятия такого решения нет и быть не может".

Украинская сторона не получала официальных сигналов со стороны Евросоюза об отмене безвизового режима. Причин для принятия такого решения нет и быть не может.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад за 2020-й и первую половину 2021 года "Об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства", в частности Украиной.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", - отметил Николенко.

Дипломат добавил, что МИД Украины уже предложил отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. "Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", - отметил он.

По его словам, одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС , где украинская сторона проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

"Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии, как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза, происходит на должном уровне", - резюмировал представитель МИД .

Напомним, накануне Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором выразила обеспокоенность злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других стран.