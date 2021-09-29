Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма

Кабинет Министров на заседании 29 сентября утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.

"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа"- это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - подчеркнул глава правительства.

Принятый Кабмином план предусматривает осуществление систематического мониторинга и документирование нарушений Россией как государством-оккупантом, прав и свобод человека и законных интересов граждан Украины и юридических лиц в оккупированном Крыму, а также гуманитарного права, в частности, изменение государством-оккупантом демографического состава населения временно оккупированных территорий.

Также план предусматривает создание госучреждения "Украинский национальный центр развития мира" для сбора доказательной базы нарушений РоSSии, связанных с оккупацией и вооруженной агрессией; ведение учета нанесенного государству, а также физическим и юридическим лицам ущерба вследствие вооруженной агрессии РоSSии.

План предусматривает также ряд мер, которые необходимо будет реализовать после принятия закона "Об основах государственной политики переходного периода".

Напомним, 24 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".