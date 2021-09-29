Кабмин уволил главу Миграционной службы

Соколюк возглавлял ДМС почти шесть лет.

Кабмин уволил главу Миграционной службы
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров на заседании в среду, 29 сентября, освободил от должности главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка. Вместо него временно исполнять обязанности будет Наталья Науменко, его заместитель.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Соколюк возглавлял ДМС с декабря 2015 года.

Государственная миграционная служба Украины входит в сферу управления Министерства внутренних дел, руководитель которой недавно изменился. В июле 2021 года новым министром вместо Арсена Авакова стал Денис Монастырский.

Соколюк известный также как муж "девушки с собачкой с Уханя" Анастасии Зинченко. Глава ГМС помогал ей с эвакуацией, после чего между ними завязались романтические отношения.

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