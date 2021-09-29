Евросоюз анонсировал визовые ограничения для белорусских чиновников

Европейская комиссия предложила частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью в ответ на миграционный кризис, спровоцированный режимом Александра Лукашенко.

На сайте Еврокомиссии сообщается, что это коснется исключительно белорусских чиновников, связанных с режимом. Рядовые граждане Беларуси продолжат пользоваться условиями соглашения, как и сейчас.

Наказание коснется членов белорусских официальных делегаций, представителей государственных и местных органов власти, судей Конституционного и Верховного суда Беларуси во время пребывания на должностях.

Предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет Европейского союза.

Напомним, что соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью вступили в силу в июле 2020 года. Согласно визовому соглашению, цена на шенгенские визы для белорусов снизилась до 35 евро, а срок выдачи сократили до 10 дней.

Соглашение о реадмиссии было одним из условий упрощения визового режима для Беларуси. Она обязывает Беларусь принимать обратно лиц, которые не имеют права находиться на территории Евросоюза . В сентябре 2021 года Лукашенко внес в парламент проект закона о приостановлении соглашения Беларуси и ЕС о реадмиссии лиц, которые незаконно въехали на территорию одной из сторон.