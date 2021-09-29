За прошлый год в Украине зарегистрировали 16 новых политических партий

Это самое большое количество новых партий за последние четыре года.

За прошлый год в Украине зарегистрировали 16 новых политических партий
Фото: Максим Марусенко

В 2020 году в Украине были официально зарегистрированы 16 новых политических партий.

Об этом рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на презентации исследования "Влияние четырех лет государственного финансирования на развитие политических партий в Украине", состоявшейся 29 сентября в украинском кризисном медиа-центре.

Так, в 2020 году были зарегистрированы следующие партии:

  1. "Варта (Всеукраинский союз региональных и территориальных активистов)";
  2. "Доверие";
  3. "Команда Максима Ефимова "Наш Краматорск"";
  4. "Идея нации";
  5. "Экологическая альтернатива";
  6. "Национальная платформа";
  7. "Добрые соседи";
  8. "Березанская община";
  9. "Команда Михайлишина";
  10. "Город счастливых людей";
  11. "Мы сможем";
  12. "Родной край";
  13. "Город жизни";
  14. "Право выбора";
  15. "Порядок для Украины";
  16. "Движение в Европу".

Это самое большое количество новых партий за последние четыре года. Для сравнения: в 2019 году в Украине были зарегистрированы только три новые политические партии: "Демократична сокира", "Партия черновчан" и "Блок Владимира Сальдо", в 2018 году - одна - "Родное Закарпатье"; в 2017 году - три партии: "Единая Альтернатива", "Большая страна", "Успешная Украина". В свою очередь, в 2016 году были зарегистрированы сразу 42 новые партии, в 2015 - 78, в 2014 - 36.

В КИУ отметили, что особенностью регистрации партий сейчас является появление значительного количества так называемых региональных политических сил - которые действуют исключительно в одной или нескольких областях Украины. Среди примеров партий, указывающих на региональную принадлежность: "Молодой Харьков", "Ровно вместе", "Херсонцы", "Белая Церковь вместе", ПО "Черкасчане", "Партия винничан", "Патриоты Волыни", "Николаевцы", "Команда Днепра".

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине зарегистрированы 365 политических партий, что является одним из самых высоких показателей среди европейских государств. При этом, отмечают в КИУ, значительная часть партий не ведут активной деятельности и имеют признаки фиктивности - из более 350 зарегистрированных партий только 21 партия выдвинула избирательные списки на парламентских выборах-2019, 194 партии заявили об участии в местных выборах-2020.

Напомним, в мае этого года бизнесмен, бывший вице-премьер Борис Колесников создал партию под названием "Украина - наш дом". Ранее в Украине уже была партия "Наш дом Украина", сейчас она называется "Энергия".

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