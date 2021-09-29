В Броварах тарифы на отопление для населения решили поднять на 23%, но половину компенсировать из бюджета

Платежки для броварчан подорожают на 12%.

В Броварах тарифы на отопление для населения решили поднять на 23%, но половину компенсировать из бюджета
Фото: dabi.gov.ua

Исполнительный комитет Броварского городского совета решил поднять тариф на тепло для пользователей КП "Броварытепловодоэнергия".

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Экономически обоснованный тариф для населения - на 23% [больше] по сравнению с прошлогодним. При таких условиях стоимость одной Гкал составит 2 256,23 грн. Такой рост для населения достаточно ощутим, для большинства - новый тариф просто является непосильным. Поэтому мы приняли решение минимизировать финансовую нагрузку на броварчан и зафиксировать увеличение на минимально возможной отметке 12%. Все остальное компенсирует бюджет", - заявил он.

Городской совет должен также отдельно проголосовать за выделение средств для компенсации "Броварытепловодоэнергия" разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным.

"Обращаюсь к каждому депутату с просьбой единогласно поддержать это решение. Это решение не политическое, это решение необходимо для поддержки каждой броварской семьи. Поэтому нужно отбросить любые политические составляющие и принять решение в пользу каждого жителя нашей общины", - заявил мэр.

Напомним, что 28 сентября исполком Черкасс решил поднять тариф на тепло для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго". Для населения он должен был увеличиться на треть, для бюджетных учреждений - в три раза.

Решение примечательно тем, что "Черкассытеплокоммунэнерго" имели соглашение с "Нафтогаз Трейдингом" на поставку газа по цене 7,42 грн за кубометр. Премьер Денис Шмыгаль говорил, что такое ценовое предложение позволит местным властям не повышать тарифы на отопление.

После решения мэрии Черкасс правительство в лице министра Кабмина Олега Немчинова и министра развития общин и территорий Алексея Чернышова заявили, что тарифы для населения должны остаться на прошлогоднем уровне.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пока не подписал решение о повышении тарифа. По его словам, 30 сентября в Киеве должен состояться Конгресс местных и региональных властей, на котором, возможно, будет предложено решение для сохранения тарифов на прошлогоднем уровне.

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