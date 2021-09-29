Мэр Черкасс не подписал решение о повышении тарифа на тепло

Бондаренко ждет вмешательства Кабмина и Зеленского.

Мэр Черкасс не подписал решение о повышении тарифа на тепло
Фото: Lb.ua

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о повышении тарифа на тепло.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

"Я рассчитываю, что Кабмин вмешается в ситуацию, потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон. Я приглашен на Конгресс местных и региональных властей, который пройдет в этот четверг под председательством Президента Украины. Надеюсь, что при его содействии этот вопрос будет решен. И мы не будем повышать тарифы, оставив их на том же уровне", - сказал Бондаренко.

Напомним, что 28 сентября исполком Черкасс решил поднять тариф на тепло для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго". Для населения он должен был увеличиться на треть, для бюджетных учреждений - в три раза.

Решение примечательно тем, что "Черкассытеплокоммунэнерго" имело соглашение с "Нафтогаз Трейдингом" на поставку газа по цене 7,42 грн за кубометр. Премьер Денис Шмыгаль говорил, что такое ценовое предложение позволит местным властям не повышать тарифы на отопление.

После решения мэрии Черкасс правительство в лице министра Кабмина Олега Немчинова и министра развития общин и территорий Алексея Чернышова заявили, что тарифы для населения должны остаться на прошлогоднем уровне.

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