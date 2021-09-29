Прививки через работодателей ускорят вакцинацию в 10 раз, - Рудик

Это, по словам нардепа, подтверждают и иностранные партнеры.

Прививки через работодателей ускорят вакцинацию в 10 раз, - Рудик
Фото: пресслужба

Лидер партии «Голос» Кира Рудик считает, что лучший стимул вакцинироваться - это прививка на работе.

По ее словам, с этим согласны даже иностранные партнеры.

«Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Союз украинских предпринимателей, все говорят, что лучшее, что было сделано с начала эпидемии – это именно разрешение работать вакцинированным во время локдауна. И это – инициатива "Голоса". Это материальный стимул и очень четкая выгода, ведь страх остаться без хлеба сейчас сильнее, чем страх от того, что может якобы произойти от вакцины», - говорит народный депутат.

Кроме того, очень часто пример работодателя для его подчиненных гораздо более действенный даже, чем публичных лиц.

«Когда работодатель говорит: "Если мы все вакцинируемся, мы сможем продолжить работу", это имеет больший эффект. Шаги организации совместных вакцинаций на заводах и предприятиях – это единственное и лучшее, чтобы повысить количество привитых с 13% до необходимых 80%. Чтобы в 10 раз быстрее вакцинировать всех украинцев, нужно делать это через работодателей. Это сработает», - отмечает лидер партии.

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