В роSSийской больнице избили 61-летнего политзаключенного - крымского татарина Газиева

Омбудсмен Денисова призвала ООН продолжать политическое санкционное давление на РФ для немедленного освобождения всех пленников Кремля.

В роSSийской больнице избили 61-летнего политзаключенного - крымского татарина Газиева
Сервет Газієв

К крымскому татарину Сервету Газиеву, который незаконно содержится в следственном изоляторе в Ростовской области, было применено физическое насилие - его повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Позорный поступок по отношению к 61-летнему политзаключенному произошел перед его выпиской из межобластной туберкулезной больницы в №19 в Ростове-на-Дону, где Сервет Газиев находился из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного микроинсульта. Состояние здоровья крымского татарина вызывает серьезное беспокойство, поскольку в роSSийском следственном изоляторе ему регулярно не предоставляется медицинская помощь, а теперь у него еще и болит шея и немеет рука из-за избиения работниками тюремной больницы", - рассказала омбудсмен.

По словам Денисовой, такое отношение к Газиеву является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО и во время судебных заседаний, а также за постоянное отстаивание своих прав.

"Такие действия в отношении нашего соотечественника расцениваю как пытки, бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. От Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой требую безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева - обеспечить необходимую медицинскую помощь, а также способствовать в избрании ему иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья гражданина Украины. Требую от Генерального прокурора РФ Игоря Краснова дать правовую оценку преступным действиям работников тюремной больницы в отношении украинского гражданина и привлечь виновных к уголовной ответственности", - подчеркнула Денисова.

Она также обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, Главе ОБСЕ Анн Линде остановить произвол страны-оккупанта, продолжать политическое санкционное давление на РФ для немедленного освобождения всех пленников Кремля.

Напомним, Газиев как член исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" был незаконно задержан роSSийскими силовиками в оккупированном РФ Крыму по необоснованному обвинению в экстремизме 27 марта 2019 года.

В июле Газиев перенес микроинсульт, который вызвал паралич лица.

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