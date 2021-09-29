Кулеба: Зеленский будет вести разговор с Путиным с наступательных позиций

Украинская сторона продолжает работать над возможной двусторонней встречей.

Кулеба: Зеленский будет вести разговор с Путиным с наступательных позиций
Фото: Главком

Украинская сторона продолжает работать над возможной двусторонней встречей президентов Украины и РоSSии - Владимира Зеленского и Владимира Путина. Для роSSийского лидера это будет сложный разговор.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, цель украинской стороны - это справедливый мир в Украине, прекращение убийств военных и гражданских жителей, деоккупация Донбасса и Крыма.

"Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши "красные линии" и будет жестко защищать национальные интересы Украины", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Зеленский не ждет "доброй воли" Путина, а навязывает собственную повестку дня переговоров.

"Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях. Мы активно работаем с партнерами над организацией Нормандского саммита и в целом над созданием условий, которые заставят Кремль пойти на серьезные переговоры о прекращении агрессии", - сообщил Кулеба.

По его словам, переговоры Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель 22 августа в Киеве "дали новый толчок динамике в нормандском формате".

"Именно после них мы начали новый этап активной дипломатической работы по подготовке нормандского саммита и хотим провести его еще с участием Ангелы Меркель", - добавил глава МИД.

Напомним, 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время. Представитель Путина потом добавил, что "такой темы, как Крым" для обсуждения между Украиной и Россией не существует.

12 сентября спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма.

В Кремле ответили, что встречи не будет, если Украина будет настаивать на обсуждении Крыма.

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