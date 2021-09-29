Парламент Туркменистана наградил президента Бердымухамедова медалью "Отважный туркмен"

Президент Гурбангулы Бердымухамедов награжден медалью Туркменистана Turkmen edermen ("Отважный туркмен") и юбилейной медалью "Garassyz Turkmenistanyn Watan goragcysy" (Защитник независимого Туркменского отечества).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на туркменские СМИ , опубликовавшие соответствующее постановление Меджлиса (парламента) страны.

Награды президенту вручила глава парламента Гульшат Маммедова во время встречи Бердымухамедова с членами Государственного совета безопасности, проведенной в рамках мероприятий в честь 30-й годовщины независимости страны.

В постановлении отмечается, что награды президенту вручены "за особые заслуги по укреплению и защите государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя Туркменистана, укреплению обороноспособности Отечества, стабильности и мира во всем мире".

"Наш уважаемый Президент демонстрирует пример совершенных способностей, высокого мастерства, мужества и отваги в управлении военной техникой, в том числе очень сложными военными самолетами", - говорится в документе.

Медаль "Отважный туркмен" основана в декабре 2019 года. В описании государственной награды говорится, что она присуждается военнослужащим и правоохранителям за проявленное личное мужество в защите государства, в обеспечении законности и правопорядка, за выполнение особо важных и сложных поручений, а также за особые заслуги в выполнении ими служебных обязанностей в условиях, связанных с риском для жизни.

Напомним, в январе президент Туркменистана утвердил дизайн медалей для собак и ввел звание "Отважный алабай года".

В 2016 году парламент Туркменистана утвердил новую конституцию страны, которая отменяет возрастное ограничение - 70 лет - для избрания президентом. Таким образом действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов сможет оставаться у власти на неопределенный срок - как и его предшественник, который безраздельно руководил страной до смерти от сердечного приступа.