РоSSия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве, - Госдеп США

Штаты ожидают, что страны-участницы организации начнут проводить запланированные встречи, темы которых посвящены правам человека.

РоSSия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве, - Госдеп США
Фото: topwar.ru

РоSSия сорвала ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам прав человека. Конференция должна была открыться 27 сентября в Варшаве.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

"Мы глубоко сожалеем об этой попытке роSSийского правительства заблокировать обсуждение ухудшения состояния прав человека", - говорится в сообщении.

Штаты ожидают, что ОБСЕ и страны-участницы организации начнут проводить запланированные встречи, темы которых будут посвящены правам человека.

"Мы будем продолжать призывать РоSSию выполнять свои обязательства, включающие обеспечение защиты основных свобод и позволяющие гражданам привлекать свои правительства к ответственности, в том числе путем свободных и честных выборов ... Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сосредоточить усилия на всем спектре проблем, "связанных с правами человека, во всем регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы отстаивать принцип всеобъемлющего ежегодного анализа состояния прав человека при участии гражданского общества", - отмечается в заявлении.

Напомним, в апреле Вашингтон анонсировал заседание стран ОБСЕ, на котором планировалось заслушать объяснения РоSSии по поводу концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Однако роSSийская сторона отказалась участвовать в заседании.

В МИД Украины тогда заявили, что считают невыполнение Россией Венского документа ОБСЕ подтверждением ее намерений продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины.

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