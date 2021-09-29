Стало известно имя бойца, погибшего в зоне ООС в воскресенье

У мужчины остались жена и двое детей.

Виктор Молостов
Виктор Молостов

В воскресенье, 26 сентября, в зоне проведения ООС погиб 49-летний житель Харьковской области Виктор Молостов.

Об этом в Facebook сообщает Сахновщинская территориальная громада.

"Сахновщинская община потеряла одного из лучших своих сыновей. 26 сентября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения ООС погиб наш земляк - старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Молостов Виктор Михайлович. Глубоко сочувствуем родным и близким погибшего! Вечная, светлая память герою!" - говорится в сообщении.

У Виктора Молостова остались жена и двое детей.

Церемония прощания с бойцом состоится 29 сентября в селе Новоалександровка Сахновщинского поселкового совета.

Напомним, в воскресенье, 26 сентября, на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения. Оккупанты шесть раз за сутки нарушили "тишину".

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