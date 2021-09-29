Сергей Притула решил создать собственную партию

Шоумен и телеведущий Сергей Притула объявил о намерении создать собственную политическую партию. Об этом он сказал в эфире “24 канала”.

В то же время название партии и другие детали пока он не раскрыл.

"Это, очевидно, будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. Относительно нейминга, брендинга - дайте мне немного времени и я обязательно расскажу", - заявил Притула.

"Это однозначно будет не виртуальная история. Но и спешить с приобретением субъектности я не буду", - добавил он.

Притула также отметил, что сейчас он намерен принять участие в выборах в Верховную Раду.

"Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче", - пояснил Притула.

Напомним, что 7 июня Сергей Притула объявил о решении выйти из "Голоса" из-за несогласия с политикой нынешнего руководства партии. Он при этом подчеркнул, что планирует остаться в политике.