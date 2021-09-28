В Нидерландах политика заподозрили в подготовке покушения на премьер-министра

Есть подозрения, что ван Дорн пытался собрать информацию для "подготовки покушения на убийство".

В Нидерландах политика заподозрили в подготовке покушения на премьер-министра
Арно ван Дорн

Правоохранители Нидерландов подозревают лидера партии Гаагского единства Арно ван Дорна в сговоре с целью убийства исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Об этом сообщает NOS.

Отмечается, что полиция задержала Арно ван Дорна в Гааге в воскресенье, 26 сентября. Но на следующий день, после допроса, отпустила его. Правоохранителям показалось подозрительным, что мужчина посещал несколько мест, где на тот момент находился и премьер-министр. Адвокат считает задержание чрезмерной реакцией на опасения по поводу безопасности премьер-министра.

Прокуратура в Гааге подтвердила задержание ван Дорна нидерландским СМИ и сообщила, что расследование все еще продолжается. Там заявили, что есть подозрения, что ван Дорн пытался собрать информацию для "подготовки покушения на убийство".

Ван Дорн ранее был одним из ведущих членов ультраправой Партии свободы Вилдерса, известной своей антиисламской позицией. В 2013 году он неожиданно для всех принял ислам.

Напомним, накануне охрану Марка Рютте усилили после сообщений о том, что политик может стать целью нападений преступных группировок.

24 сентября стало известно, что полицейские в Нидерландах задержали девять сторонников экстремистской исламистской организации по подозрению в подготовке теракта. Обвиняемым от 18 до 31 года, они являются гражданами страны. Какой объект планировали атаковать потенциальные террористы, правоохранительные органы не уточнили.

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