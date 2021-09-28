Судьбу закона об олигархах решит Зеленский: Разумков назвал два сценария

Президент должен или вернуть документ в Верховную Раду со своими предложениями, или подписать его и вносить изменения в него другим законопроектом.

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что принятый на прошлой неделе закон об олигархах не надо переголосовывать. Президент должен или вернуть документ в Верховную Раду со своими предложениями, или подписать его и вносить изменения в него другим законопроектом.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Наш".

"Его не надо переголосовывать. Поскольку есть процедура, но она работает, если закон голосовался по регламенту согласно Конституции. Я как глава парламента, считаю, что было нарушение регламента", - сказал Разумков.

Он отметил, что выступает против повторного голосования за правки в закон, как это предусмотрено ст. 131 Регламента Верховной Рады.

"Это можно исправить следующим образом - или это может быть вето президента, возвращен в Верховную Раду с предложениями, тем более что президент является автором этого законопроекта, или закон может быть подписан, и после этого вносить изменения в этот закон", - сообщил спикер .

"Во вторник будут проголосованы постановления, которые фактически блокируют (подпись законопроекта - ред.). Я надеюсь, что к этому времени комитет выдаст корректный текст, за который голосовала ВР, без манипуляций. Если это произойдет, в тот же день я подпишу закон и направлю на подпись президенту. Как только он вернется с вето или подписью президента, мы обязательно его обнародуем в "Голосе Украины", - подчеркнул Разумков.

Напомним, законопроект №5599 23 сентября во втором чтении и в целом поддержали 279 народных депутатов. Кроме "Слуги народа", которая дала 229 голосов, за закон об олигархах проголосовали 18 депутатов "За майбутне", 15 - фракции "Довира", 11 от партии "Голос" и 6 внефракционных депутатов. Фракции ОПЗЖ и "Европейская солидарность" голосовали против, а "Батькивщина" воздержалась.

Депутаты проголосовали законопроект в предложенной комитетом редакции. Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции главы ВР Разумкова и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок. При этом во время голосования по "спецпроцедуре" одновременно учли три поправки, которые противоречат друг другу.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что принятый парламентом закон об олигархах нуждается в исправлении. Из-за этого документ будут переголосовывать.