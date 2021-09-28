В Кабмине не видят оснований для повышения тарифов на коммуналку

"Никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет".

В Кабмине не видят оснований для повышения тарифов на коммуналку
Фото: telegram.org@nemchinovoleh

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил об отсутствии оснований для повышения тарифов на коммунальные услуги для населения.

Об этом он сообщил в Facebook.

"За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти. Следовательно, высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Потому никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет", - написал Немчинов.

Он отметил, что суммы в платежках "должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений".

Министр также отметил, что НАК "Нафтогаз" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды по всей стране абсолютно доступные условия для получения газа: для бытовых потребителей действует летнее предложение цены газа 7,96 грн за кубометр; для предприятий теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 грн за кубометр в первый год.

Напомним, ранее в Черкассах подняли тариф на тепло для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго". Для населения он вырос на треть, для бюджетных учреждений - в три раза.

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