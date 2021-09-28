Еврокомиссия оценивает последствия нового контракта Венгрии и "Газпрома"

Уже происходит проверка, соблюдены ли в условиях контракта правила ЕС.

В Европейской комиссии проверяют, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию в обход Украины, подписанного накануне венгерской MVM Group и роSSийской компанией "Газпром экспорт".

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Контракт подписали вчера. Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия", - сказал он.

Макфи отметил, что сейчас, в частности, уже происходит проверка, соблюдены ли в условиях контракта правила Евросоюза .

Напомним, 27 сентября венгерская MVM CEEnergy Ltd подписала с "Газпром экспортом" два соглашения на поставку роSSийского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов - до 4,5 млрд кубометров в год, срок действия каждого - 15 лет.

Газ будет идти в Венгрию через Сербию по "Турецкому потоку" и его сухопутным ответвлениям, и еще 1 млрд кубометров - через Австрию.

В связи с этим украинский "Оператор ГТС" предупредил, что несмотря на контракт до 2024 года, транзит роSSийского газа в Венгрию через Украину может значительно сократиться или полностью прекратиться.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало подписание контракта, назвав его угождением Кремлю. В ответ министр иностранных дел Петер Сиярто назвал позицию Украины "нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии". Венгерский МИД вызвал посла Украины на разговор, украинское министерство ответило зеркально и вызвало венгерского посла.