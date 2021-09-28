Генконсул Германии в Донецке посетила зону ООС

Генеральный консул Германии в Донецке Таня Байер побывала в районе операции Объединенных сил и посетила контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская". Ее сопровождал помощник Командующего объединенными силами полковник Владимир Оленчук.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"«Станица Луганская» осуществляет ежедневный пеший пропуск граждан между подвластной Украине территорией и временно оккупированной территорией Луганской области. В среднем за день в обе стороны проходит около 2-3 тысяч граждан. Благодаря трансформации КПВВ для граждан создаются удобные условия пересечения линии соприкосновения. Но люди стремятся беспрепятственно двигаться по территории своего единого государства, так, как было раньше до войны, - рассказал врио руководителя пограничного отряда Богдан Игнатюк.

Генконсул также имела возможность наблюдать за завершающим этапом реконструкции КПВВ и посетить новые павильоны дорожного коридора. В сопровождении представителя СЦКК она прошлась по знаменитому мосту, ведущему на временно оккупированную территорию Украины.

"Я очень надеюсь на то, что эта война скоро закончится, и мы вернемся назад к мирному Донецку, - подчеркнула Байер.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 6 октября Украину посетит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.