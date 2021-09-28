Оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Двое военных ранены.

Оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала этих суток, 28 сентября, роSSийско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Дважды под обстрел попали наши позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг осуществил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух враждебных беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объедиренных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

"На враждебные провокации наши военнослужащие открывали адекватный ответный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

Напомним, в утренней сводке пресс-центр ООС сообщал о росте интенсивности боевых действий на линии соприкосновения. Вчера роSSийские наемники восемь раз нарушили "тишину".

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