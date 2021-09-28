"Чтобы достичь уровня Польши, нам нужно $200 млрд инвестиций", - Алексей Чернышов
Для увеличения темпов экономического роста за три года в Украине планируют создать 25 индустриальных парков.
Чтобы достичь уровня экономического развития Польши, Украине нужно 200 миллиардов долларов инвестиций. Нынешний уровень инвестиций не позволяет на быстрый экономический рост.
Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил на форуме "Индустриальные парки 2025" в Белой Церкви, сообщает корреспондент LB.ua с места мероприятия.
"Нам нужно 200 морд долларов инвестиций - это очень много. По темпам экономического роста, сейчас, нам нужно 70 лет. Нас это не устраивает. Решить эту проблему должны индустриальные парки", - сказал министр.
По словам министра, за три года в Украине будет создано 25 индустриальных парков. В их создание государство будет вкладывать 2 миллиарда гривен в год. А доход инвесторов в индустриальных парках предполагается вдвое выше, чем в других участках экономики в следующие 10 лет.
Закон №4416-1 "Об индустриальных парках", который Рада приняла 7 сентября, предусматривает освобождение инвесторов от пошлины на ввоз техники, налога на землю.
В частности документом предусматривается введение компенсации управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям. Также вводится компенсация участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам - в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности и частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет.
Также индустриальные парки могут создать местные общины и частный капитал.
Индустриальные парки - это оборудованные соответствующей инфраструктурой территории, в пределах которой участники ИП могут осуществлять хозяйственную деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и/или бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также научно-технической деятельности, деятельность в сфере информации и телекоммуникаций.