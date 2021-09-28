"Чтобы достичь уровня Польши, нам нужно $200 млрд инвестиций", - Алексей Чернышов

Для увеличения темпов экономического роста за три года в Украине планируют создать 25 индустриальных парков.

Чтобы достичь уровня экономического развития Польши , Украине нужно 200 миллиардов долларов инвестиций. Нынешний уровень инвестиций не позволяет на быстрый экономический рост.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил на форуме "Индустриальные парки 2025" в Белой Церкви, сообщает корреспондент LB.ua с места мероприятия.

Фото: Андрей Оленин

"Нам нужно 200 морд долларов инвестиций - это очень много. По темпам экономического роста, сейчас, нам нужно 70 лет. Нас это не устраивает. Решить эту проблему должны индустриальные парки", - сказал министр.

По словам министра, за три года в Украине будет создано 25 индустриальных парков. В их создание государство будет вкладывать 2 миллиарда гривен в год. А доход инвесторов в индустриальных парках предполагается вдвое выше, чем в других участках экономики в следующие 10 лет.

Закон №4416-1 "Об индустриальных парках", который Рада приняла 7 сентября, предусматривает освобождение инвесторов от пошлины на ввоз техники, налога на землю.

В частности документом предусматривается введение компенсации управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям. Также вводится компенсация участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам - в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности и частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет.

Также индустриальные парки могут создать местные общины и частный капитал.

Индустриальные парки - это оборудованные соответствующей инфраструктурой территории, в пределах которой участники ИП могут осуществлять хозяйственную деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и/или бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также научно-технической деятельности, деятельность в сфере информации и телекоммуникаций.