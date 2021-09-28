СМИ сообщили об обысках у помощника нардепа Куницкого

Обыски в Харькове проводят детективы НАБУ.

СМИ сообщили об обысках у помощника нардепа Куницкого
Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро устроило обыски в Харькове в рамках расследования возможного получения неправомерной выгоды, а также возможного уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем и незаконного обогащения.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Следственные действия санкционированы следственным судьей ВАКС. Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.368, ч.1 ст.212, ч.1 ст.209, ст.368-5 УК Украины. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия", - говорится в сообщении.

По данным издания Kharkiv Today, обыски проходят в офисе компании "Автоентерпрайз", дома у заместителя директора фирмы Алины Мустафаевой (депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа") и владельца фирмы Дмитрия Никонова (помощник народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого ).

Напомним, в 2020 году программа "Схемы" выпустила расследование о депутате Куницком (ранее - автоблогер ZPSanek). Тогда журналисты заявили, что нашли ряд доказательств того, что депутат занимается операционной деятельностью фирмы "Автоентерпрайз" и ее продвижением, в том числе прямо в стенах парламента.

"Автоентерпрайз" занимается установкой зарядных станций для электрокаров и их импортом из-за рубежа.

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