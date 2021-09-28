Венедиктова: за полтора года привлекли к ответственности за коррупцию 30 прокуроров

"Согласно внутреннего опроса, 97% прокуроров стремятся быть общественно полезными и работают ради блага людей".

Венедиктова: за полтора года привлекли к ответственности за коррупцию 30 прокуроров
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что за полтора года ее работы в Украине привлекли к ответственности за коррупцию 30 прокуроров.

"Справедливость мы начинаем с себя. За те полтора года, что я генеральный прокурор, мы более 30 прокуроров привлекли к ответственности за коррупцию. Мне кажется, что когда система способна очищаться сама - тогда она способна вызвать доверие и у людей, тогда она способна быть действительно инструментом того, для чего она создавалась - для справедливости", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Она также сообщила, что сегодня на Конференции "Реформа прокуратуры Украины 2019-2021 годов: достижения и дальнейшие шаги" подвели итоги и определили вызовы преобразований учреждения.

Организаторы и участники конференции - ключевые международные партнеры и руководители наших изменений: Офис Совета Европы в Украине, Представительство ЕС, Посольство США, экспертная и профессиональная среда.

"Мы завершили беспрецедентные очистки системы - с институции после аттестации пошел каждый третий прокурор, мы влили «новую кровь» - специалистов из-за системы, мы сформировали основу независимости - органы прокурорского самоуправления... Нам необходимо жить в верховенстве права, строить его каждого дня и делать его доступным для людей. Это ориентир для более 8000 прокуроров сейчас - согласно внутреннего опроса, 97% прокуроров стремятся быть общественно полезными и работают ради блага людей", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, осенью 2019 года Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры, которая предусматривала переаттестацию прокуроров и изменение всей структуры. Вместо Генеральной прокуратуры с января 2020 года был создан Офис генерального прокурора, а в сентябре начали работать новые областные прокуратуры.

Реформа предусматривала сокращение максимального количества сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс.

В марте 2021 года в Украине начали работу новые окружные прокуратуры, созданные вместо местных.

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