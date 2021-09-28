На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела оккупантов

РоSSийские наемники восемь раз нарушили "тишину" вчера и уже дважды - сегодня.

На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела оккупантов
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 27 сентября, интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла. Вооруженные формирования РоSSийской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, информирует пресс-центр ООС.

В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки враг вел провокационный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Около Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Золотого-4 роSSийские наемники обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Причепиловки оккупанты использовали гранатометы различных систем.

Уже сегодня в направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Ранен украинский военный.

"Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное. Наши военнослужащие открывали адекватный ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность", - говорится в утренней сводке.

Напомним, в воскресенье, 26 сентября, на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще один - получил ранение. Оккупанты шесть раз за сутки нарушили "тишину".

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