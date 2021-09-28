Экологическая комиссия поддержала создание парка "Совские пруды" в Киеве

Экологическая комиссия Киевского городского совета поддержала инициативу по созданию экопарка "Совские пруды".

Об этом сообщила депутат горсовета Евгения Кулеба.

"Только что экологическая комиссия единогласно поддержала инициативу по созданию парка «Совские пруды». А Киевзеленстрой теперь разработает проекты землеустройства на всю площадь будущего парка! Были поддержаны 2 соответствующих проекта решений", - написала она в фейсбуке.

"Круче всего то, что Совские - это остров биоразнообразия в городе. И теперь очень важно правильно его сохранить. С уважением к природе", - добавила она.

Напомним, 15 июня Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение суда первой инстанции и вернул нижний каскад Совских прудов столичной общине.

В 2018 году Киевская городская прокуратура подала иск в суд на расторжение договора аренды, а уже в 2019 году выиграла суд первой инстанции. Теперь апелляционный суд подтвердил это решение.

Совские пруды хотят застроить еще с 2008 года, когда компания "Господарник" пасынка киевского депутата Игоря Баленко получила в аренду до 2023 года почти 20 гектаров земли. Тогда же местные жители впервые снесли строительный забор. Первоначально планировали возвести ТРЦ с "рекреационной зоной, и начать строительство надо было в течение трех лет. Застройщик этого не сделал, но и горсовет договор не разорвал.

В 2018 году застройщик с инвестором ООО "Геос Девелопмент", совладельцем которого является Михаил Голица, экс-директор "Киевгорстроя", предложили детальный план территории, где вместо ТРЦ - жилой квартал на 180 тысяч кв. м. Позже застройщик уверял, что площадь не превысит 120 тысяч кв. м.

Ранее общественные организации презентовали концепцию обустройства парка на нижних Совках, которая не предусматривает капитальной застройки. Экологическая комиссия Киевского городского совета также выступает против застройки Совских прудов.