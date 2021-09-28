Поворозник подает в суд на Бахматова и призывает НАБУ проверить опубликованную информацию

Бывший советник Киевского городского головы обвинил действующего заместителя в причастности к возможным махинациям.

Поворозник подает в суд на Бахматова и призывает НАБУ проверить опубликованную информацию
Фото: kyivcity.gov.ua

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник подает в суд на бывшего советника Киевского городского головы Максима Бахматова из-за обнародованного им расследования. Заместитель председателя КГГА призвал НАБУ провести беспристрастную проверку. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Бывший советник Киевского городского головы вчера обнародовал так называемое расследование, где фигурирует моя фамилия. Упоминают меня и членов моей семьи. Хочу сообщить - распространена ложная информация, и я подаю иск в суд на ее автора. Также обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро с требованием оперативно провести полную и беспристрастную проверку информации, распространенной в соцсетях и СМИ, с последующим обнародованием результатов этой проверки», - написал Поворозник.

Он отмечает, что авторы расследования должны нести ответственность за ложную информацию.

«Я со всей ответственностью заявляю, что законов не нарушаю. За безосновательные обвинения, которые вредят моей репутации и затрагивают честь и достоинство моей семьи, их авторы должны нести ответственность. Я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая», - отметил Поворозник.

Напомним, накануне Бахматов обнародовал материалы, которые назвал расследованием, о возможных махинациях заместителя председателя КГГА.

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