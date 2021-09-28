"Слуги народа" проведут встречу с "силовым блоком" в Трускавце

Обнародована программа выездного заседания фракции 2 октября.

Стала известна программа выездного заседания фракции "Слуги народа", которое состоится 2 октября в Трускавце. В частности, у нардепов запланирована двухчасовая встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили источники LB.ua.

На повестке дня - сессия с силовиками, в который примет участие генпрокурор Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Денис Монастырский, директор НАБУ Артем Сытник, глава НАПК Александр Новиков, и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов.

Также запланирован отчет правительства в исполнении Дениса Шмыгаля. Кроме него в Трускавец едет 5-7 министров - здравоохранения, образования, цифровизации, внутренних дел.

В расписании есть сессия под председательством экс-министра экономики и в настоящее время советника руководителя ОП Андрея Ермака Тимофея Милованова.

На заседании также запланированы награждения "самых результативных депутатов" за работу. Одним из таких признают голову аграрного комитета Николая Сольского за "самое долгое стояние за трибуной" при рассмотрении земельных законопроектов.

Расслабиться нардепы монобольшинства смогут во время диджей сета DJ Braun (глава фракции Давид Арахамия), а также на гала-концерте по окончании заседания.

Напомним, в июле 2019 года партия "Слуга народа" провела недельную "школу депутата" для своих представителей, избранных в Раду. Для проведения интенсива был избран самый дорогой отель Трускавца Rixos Prykarpattya. Согласно недавно опубликованному отчету, обучение "Слуг народа" в Трускавце обошлось в 11,2 млн гривен.

На этот раз, как заявил нардеп Николай Тищенко, депутаты "Слуги народа" поедут на заседание с президентом частично за собственные средства. На заседании депутатов с президентом и Кабмином будут "секторальные секции" по экономике, безопасности и международной политике.