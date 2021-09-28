Депутаты "Евросолидарности" подали заявление в НАБУ, ГБР и ОГП по поводу процедуры принятия закона об олигархах

Депутаты хотят привлечь к ответственности Стефанчука и Вениславского.

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» подали в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявление о "преступлениях депутатов монобольшинства", предусмотренных 351 и 364 статьями Уголовного Кодекса Украины, совершенных во время голосования за антиолигархический законопроект. Об этом журналистам сообщил сопредседатель «Европейской Солидарности» Артур Герасимов. По его словам, в частности, речь идет об ответственности первого вице-спикера Руслана Стефанчука и представителя президента в КСУ Федора Вениславского.

«На прошлой неделе в стенах парламента «зеленой властью» был не просто грубо нарушен закон, а были совершены криминальные действия. Как вы знаете, это началось еще с заседания комитета, который рассматривал законопроект о так называемой «деолигархизации». Эти нарушения были продолжены и во время заседания», - пояснил Герасимов.

«Сегодня фракция «Европейская Солидарность» подает заявление в Национальное антикоррупционное бюро, Офис Генерального Прокурора, Государственное бюро расследований по поводу совершения уголовных преступлений теми, кто непосредственно руководил и организовывал действия исполнителей на прошлой неделе в парламенте», - сообщил Артур Герасимов.

В частности, речь идет о препятствовании деятельности народного депутата, превышении полномочий должностными лицами (первым вице-спикером, представителем президента в парламенте).

Под заявлением подписались 13 депутатов от "ЕС".

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