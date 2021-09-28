Кулеба попросил Венгрию "не раскручивать эмоции" из-за претензий Украины к контракту с "Газпромом"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Венгрию "не раскручивать эмоции" из-за претензий Украины к подписанию Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.

"Я призываю венгерских партнеров сейчас не "раскручивать" эмоции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Нужно действовать прагматично, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы", - цитирует Кулебу агентство "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ , и Венгрия это требование приняла.

"Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями. Мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашение с "Газпромом". Но мы четко видим, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который включал бы транзит через Украину. Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ , Венгрия это требование приняла, это не соответствует нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история", - сказал Кулеба журналистам в Киеве во вторник.

Он также отметил, что Украина обратится к Еврокомиссии, чтобы понять, каким образом соглашение Венгрии с "Газпромом" влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом.

"С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом", - пояснил глава МИД Украины.

Напомним, 27 сентября венгерская MVM CEEnergy Ltd подписала с "Газпром экспортом" два соглашения на поставку роSSийского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов - до 4,5 млрд кубометров в год, срок действия каждого - 15 лет.

Газ будет идти в Венгрию через Сербию по "Турецкому потоку" и его сухопутным ответвлениям, и еще 1 млрд кубометров - через Австрию.

В связи с этим украинский "Оператор ГТС" предупредил, что несмотря на контракт до 2024 года, транзит роSSийского газа в Венгрию через Украину может значительно сократиться или полностью прекратиться.