"Батькивщина" инициирует создание ВСК по тарифам

Тимошенко надеется, что постановление будет вынесено на рассмотрение сессионного зала на следующей пленарной неделе.

В Верховной Раде зарегистрировано постановление «Батькивщины» о создании Временной следственной комиссии по тарифной политике «Нафтогаза». Об этом лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила на своей Фейсбук-странице. По ее словам, комиссия будет расследовать, "почему украинцам продают газ в восемь раз дороже, чем стоит его добыча, и кто наживается на этом".

«Надеюсь, что на следующей пленарной неделе постановление будет вынесено на рассмотрение сессионного зала и поддержано. И страна, наконец, узнает: почему газ, который стоит 1 гривню, украинцам продают минимум по восемь? И кто наживается на этой безумной разнице и человеческой нищете?» - отметила Юлия Тимошенко.

Она выразила надежду, что «слуги народа» поддержат указанное постановление.

«Голосование монобольшинства нашего постановления станет лучшим доказательством, действительно ли они имеют желание и волю навести порядок или это все только шоу для отвлечения внимания», - уточнила лидер "Батькивщины".

По ее убеждению, решение тарифной проблемы уже есть, оно содержится в разработанном командой "Батькивщины" законопроекте №4680, которым предусматривается направление газа отечественной добычи населению и бюджетным учреждениям по себестоимости плюс 30% прибыли.

«Тогда украинские семьи получат украинский газ по справедливым ценам, а ловкие дельцы потеряют возможность наживаться на бюджете», - подчеркнула Юлия Тимошенко.