Назначенное Кабмином правление "Нафтогаза" будет временным, постоянное планируют сформировать к концу года

Кадровые изменения в НАК еще не закончились.

Назначенное Кабмином правление "Нафтогаза" будет временным, постоянное планируют сформировать к концу года
Фото: oilreview.kiev.ua

Кабинет министров рассчитывает на формирование нового постоянного правления НАК "Нафтогаз Украины" наблюдательным советом до конца 2021 года.

Об этом сообщается в распоряжении №1155 от 28 сентября, которым правительство установило граничный срок работы нынешнего правления - 28 декабря 2021 года.

Накануне Кабинет министров распустил наблюдательный совет "Нафтогаза" и взял на себя его обязанности, назначив временных членов правления - Елену Бойченко, Владислава Воловика, Маврикия Калугина и Романа Чумака.

Они будут работать "до принятия новым составом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" решений по формированию правления указанного общества, но не позднее, чем 28 декабря 2021 года"

Новый наблюдательный совет "Нафтогаза" планируют назначить до конца ноября. Это означает, что у него будет только месяц на формирование нового правления.

Напомним, что независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Люда ван дер Хейден уволились в начале сентября из-за конфликта с главой правления компании Юрием Витренко. После этого правительство решило уволить и представителей государства - Наталью Бойко, Юлию Ковалив и Юлию Свириденко.

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