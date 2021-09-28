Кабмин запланировал переход на новую модель расчетов за газ населением

Бытовые потребители будут платить каждый месяц 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа.

Кабмин запланировал переход на новую модель расчетов за газ населением
Фото: Телеканал TV5

Кабинет министров запланировал переход на новую модель расчетов за потребленный газ населением. Она предусматривает, что каждый месяц потребитель будет платить 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления.

Об этом сообщается в постановлении №1011 от 27 сентября, которым правительство утвердило основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год.

Содействие переходу на новую модель расчетов является одним из пяти основных направлений.

Другие предусматривают:

  • создание балансирующих групп для поставщиков, которые смогут покупать газ для населения у "Нафтогаза" на равных условиях на период до 1 мая 2022 года, когда истекает срок действия годового контракта;
  • поставки природного газа операторам газораспределительных сетей для покрытия производственно-технологических потерь газа в соответствии с условиями установления тарифов на распределение;
  • приведение условий расчетов в договорах с теплогенерирующими предприятиями, операторами ГРМ в соответствии с условиями расчетов бытовых потребителей;
  • заключение энергосервисных договоров с потребителями, которые финансируются из государственного и местных бюджетов и получают услуги по централизованному снабжению тепловой энергии.

Напомним, что в начале 2021 года Министерство энергетики заявило о намерении вернуть единую платежку за газ, отмененную год назад.

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