Венгрия вызвала посла Украины из-за критики соглашения с "Газпромом"

Сийярто вспомнил Украине постоянную помощь со стороны Венгрии.

Венгрия вызвала посла Украины из-за критики соглашения с "Газпромом"
Фото: Генпрокуратура Украины

Венгрия вызвала посла Украины Любовь Непоп в Министерство иностранных дел из-за критики МИД сделки Будапешта с "Газпромом".

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил на своей странице в Facebook.

Позицию Украины по новому газовому контракту Сийярто назвал "нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии".

"... решение украинского правительства выступить против этого договора с Европейской комиссией глубоко возмутительное... Украинцы не имеют отношения к тому, с кем мы согласны", - написал глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что такой шаг Украины "является недружественным после многих субсидий (аппараты искусственной вентиляции легких, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас до сих пор".

Министр иностранных дел Венгрии призвал прекратить "попытки нарушить наш суверенитет".

Накануне Украина резко раскритиковала Венгрию через новый газовый контракт с "Газпромом". МИД сообщил, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, но министр Дмитрий Кулеба на него не поедет.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках роSSийского газа на период до 2036 года в обход Украины. Речь идет о закупке по 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. 3,5 млрд кубометров будут идти в страну через Сербию "Турецким потоком" и его сухопутными ответвлениями, и еще 1 млрд кубометров - через Австрию.

В связи с этим "Оператор ГТС" заявил, что несмотря на контракт до 2024 года, транзит роSSийского газа в Венгрию через Украину может значительно сократиться или даже прекратиться.

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