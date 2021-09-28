В Сумской области во время загрузки техники погиб военнослужащий

27 сентября в Сумской области во время загрузки военной техники военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба Кролевецкого горсовета.

"Во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (в/ч А1476) погиб старший солдат Квокша Вячеслав Владимирович, который оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вячеслав Квокша, 1996 года рождения, проживал вместе с родителями в селе Буйвалово.

В 2017 году был призван на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

В настоящее время обстоятельства смерти военнослужащего выясняются.

Как сообщалось, в конце июня 20-летний нацгвардеец погиб под колесами поезда на Херсонщине.