Госдеп: США и РоSSия обсудят контроль над ядерным вооружением

Диалог о стратегической стабильности проводится по договоренности между президентами США и РФ, достигнутыми во время их встречи в Женеве в июне.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман во главе межведомственной делегации США обсудит с представителями РоSSии стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.

Об этом говорится в cообщении Государственного Державного департамента США .

"Заместитель госсекретаря Венди Шерман 29 сентября отправится в Женеву, Швейцария, чтобы возглавить межведомственную делегацию США для проведения переговоров с Россией по стратегической стабильности и контролю над вооружениями", - говорится в сообщении.

К ней присоединится заместитель государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонне Дженкинс.