Зеленский предложил Facebook открыть офис в Украине

Президент пригласил руководство компании в Киев для участия в "Дия.Саммит".

Зеленский предложил Facebook открыть офис в Украине
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский предложил руководству американской социальной сети Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине.

Пресс-служба главы государства сообщает, что президент провел видеоконференцию с главным операционным директором компании Шерил Сэндберг и вице-президентом Ником Клеггом и пригласил представителей Facebook посетить форум "Дия.Саммит". Мероприятие состоится в Киеве 29 ноября.

"Это было бы серьезной поддержкой digital-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украина стала первой страной в мире, которая приравняла цифровые паспорта к обычным.

Президент также отметил, что Украина активно борется с роSSийской дезинформацией. В частности, он сообщил об опыте работы Центра противодействия дезинформации, который сотрудничает с международными партнерами нашего государства и помогал противостоять роSSийскому вмешательству во время выборов в Молдове.

Со своей стороны вице-президент Facebook Ник Клегг сообщил, что благодаря оперативной работе компании в мире было сорвано 150 операций, касающихся распространения дезинформации о пандемии COVID-19 и влияющих на общественное мнение, среди которых 18 - в Украине.

Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R&D-центра Facebook в Украине.

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